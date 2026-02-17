Napoli incendio allo storico teatro Sannazaro a Chiaia Vigili del fuoco | compromesso

Un incendio al teatro Sannazaro di Napoli ha coinvolto anche un condominio vicino, causando danni alla storica struttura e intossicazioni tra alcuni residenti. I vigili del fuoco hanno confermato che le fiamme sono partite dal palazzo adiacente e si sono propagate rapidamente. Sul posto sono intervenute diverse squadre di soccorso per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. La strada di fronte al teatro è stata temporaneamente chiusa per facilitare l’intervento.

Un vasto incendio è divampato nella notte tra il 16 e il 17 febbraio 2026 nel cuore di Napoli, nella famosa via Chiaia, le fiamme hanno coinvolto lo storico teatro Sannazaro costruito nel 1847 che è stato gravemente danneggiato. I danni sono particolarmente ingenti, i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per cercare di domare l'incendio. La cupola del teatro è andata completamente distrutta. Le immagini diffuse sui social dai residenti della zona, hanno mostrato un'impressionante lingua di fuoco, con colonne di fumo che hanno invaso tutta la zona. "Siamo in casa con le finestre chiuse e i fazzoletti per tapparci il naso dalle 5 di questa mattina" hanno raccontato alcuni abitanti.