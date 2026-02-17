Napoli incendio al teatro Sannazaro Vigili del fuoco al lavoro

Nella mattina di oggi, un incendio ha colpito il Teatro Sannazaro di Napoli, causando danni alla storica struttura e coinvolgendo diverse squadre di vigili del fuoco. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente, alimentate dal legno e dalle tende dell’antico teatro, e hanno richiesto interventi immediati per evitare che si propagassero ad edifici vicini.

L'alba di Napoli è stata squarciata da un evento che colpisce al cuore la cultura e la storia della città: un violento incendio è divampato nelle prime ore di oggi al Teatro Sannazaro, lo storico palcoscenico situato nel quartiere Chiaia. Le fiamme, nate nel silenzio della notte, si sono propagate con una velocità spaventosa, aggredendo gran parte della struttura che funge da fondamentale centro di produzione teatrale. L'allarme è scattato grazie alla prontezza di alcuni residenti della zona, svegliati dal fumo acre e dal crepitio del rogo che stava già divorando i preziosi interni del teatro.