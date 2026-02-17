Napoli incendio al teatro Sannazaro | vigili del fuoco al lavoro Coinvolti dalle fiamme anche le case della zona alta
Un incendio al teatro Sannazaro a Napoli ha causato l’intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme si sono propagate anche alle abitazioni delle zone alte, costringendo i residenti a uscire di corsa di casa. La scena si è quickly trasformata in un’operazione di soccorso, mentre il fumo avvolgeva le strade vicine.
La luce improvvisa delle fiamme e un’aria diventata improvvisamente irrespirabile hanno risvegliato Napoli in un incubo. Nella notte, nel cuore di Chiaia, un vasto rogo ha devastato un pezzo insostituibile della storia cittadina. Non era ancora giorno quando il fuoco, dopo aver covato in silenzio, è esploso divorando la cupola dello storico Teatro Sannazaro, che è letteralmente crollata sulla platea. Una scena che strazia il cuore: quella che era la casa di Luisa Conte, il tempio delle commedie e delle risate, è ora un ammasso di cenere. L’edificio sorge in un contesto urbanistico complesso, incastonato in un condominio accanto a un’antica chiesa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
