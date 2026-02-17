Napoli in fiamme il Teatro Sannazaro | persone intossicate e danni ai palazzi
Un incendio scoppiato nel cuore di Napoli ha devastato il Teatro Sannazaro, provocando intossicazioni tra le persone presenti e danneggiamenti ai palazzi vicini. La notte scorsa, le fiamme sono divampate in un cortile di Chiaia, creando panico tra residenti e passanti. Enrico Pennella ha condiviso sui social le immagini della scena, rendendo pubblica la gravità dell’incendio.
Spaventoso incendio nella notte a Chiaia a Napoli all'interno di un cortile. La segnalazione e le foto diffuse sui social da Enrico Pennella. La zona interessata è quella del Teatro Sannazaro. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco. In fiamme è andata la cupola dello storico teatro. Si temono danni anche all'interno dello stesso. Area irrespirabile in tutto il quartiere. La notizia diffusa anche da Tommaso Ederoclite del Pd. Le cause sono ancora da chiarire. Seguono aggiornamenti. I vigili del fuoco sono sul posto e alcune persone sono rimaste intossicate dal fumo. Al momento sembra sia andata distrutta la cupola del teatro e danni si sarebbero verificati anche ai palazzi adiacenti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
