Napoli | in fiamme lo storico Teatro Sannazaro la cupola crolla sulla platea Ventidue fam

Un incendio ha devastato il Teatro Sannazaro a Napoli, causando il crollo della cupola sulla platea. La notte scorsa, le fiamme sono divampate nel quartiere di Chiaia, uno dei più frequentati della città. Le fiamme hanno rapidamente avvolto il tetto storico del teatro, che è stato costruito nel XIX secolo, e ora le autorità stanno valutando i danni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato tutta la notte per circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Testimoni raccontano di aver visto il fuoco alzarsi sopra i palazzi vicini, mentre

AGI - Incendio nella notte a Napoli nel centrale quartiere di Chiaia. La zona interessata è quella del teatro Sannazaro. Sul posto i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo. Crollano platea e palchetto. Le fiamme hanno anche interessato la cupola dello storico teatro che è crollata sulla platea. Crollato anche un palchetto che ha ferito due vigili durante le operazioni di spegnimento delle fiamme dentro il teatro. "Abbiamo due vigili che si sono fatti male mentre stavano operando perché è crollato un palchetto e ora sono in ospedale per precauzione", ha spiegato il comandante dei caschi rossi, Giuseppe Paduano.