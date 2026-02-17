Napoli il figlio di Rita De Crescenzo vittima di un agguato

Il diciottenne, figlio di Rita De Crescenzo, è stato ferito durante un agguato nel quartiere Montesanto di Napoli. La sparatoria è avvenuta ieri sera, probabilmente a causa di uno scontro tra bande rivali. Il ragazzo è stato subito soccorso e portato in ospedale, dove ha ricevuto cure urgenti. Secondo le prime ricostruzioni, lui stesso non ha voluto fornire dettagli sull’accaduto.

