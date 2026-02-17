Napoli il figlio di Rita De Crescenzo raggiunto da due coltellate | medicato in ospedale

Francesco De Crescenzo, 18 anni, è stato ferito con due coltellate ieri pomeriggio a Napoli, probabilmente durante una lite in strada. La polizia indaga per capire cosa abbia scatenato l’aggressione e se ci siano altri coinvolti. Il giovane è stato portato in ospedale e ora si trova sotto osservazione.

È giallo sull'accoltellamento del figlio di Rita De Crescenzo. Francesco, 18 anni appena, sarebbe stato vittima di un'aggressione avvenuta nel primo pomeriggio di ieri. Il giovane è giunto da solo all'ospedale Pellegrini di Napoli. Due i fendenti inferti al 18enne. Tutti e due alle gambe. Per fortuna nessuna di esse ha raggiunto gli organi vitali. I medici lo hanno medicato e dimesso con una prognosi di sette giorni. Sull'episodio sono in corso accertamenti. Il giovane ha fornito la propria ricostruzione agli agenti del commissariato Montecalvario. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.