Figlio della tiktoker Rita De Crescenzo accoltellato a Napoli giovane aggredito e trasportato in ospedale

Il figlio di Rita De Crescenzo è stato ferito a Napoli dopo un'aggressione con un coltello. La lite si è scatenata in strada e il 18enne è stato colpito alla gamba, ma le ferite non sono gravi. Un passante ha chiamato subito i soccorsi e il ragazzo è stato portato in ospedale per le cure del caso.

Accoltellato a Napoli il figlio 18enne della tiktoker Rita De Crescenzo. Il giovane è stato colpito alla gamba e trasportato all’Ospedale dei Pellegrini: prognosi di 7 giorni, le sue condizioni non sono gravi. Indaga la Polizia di Stato per chiarire la dinamica: il ragazzo era già finito al centro delle cronache nel 2024, quando si allontanò da una casa famiglia. Paura per Rita De Crescenzo L’episodio è accaduto nel pomeriggio di lunedì 16 febbraio a Napoli. Un ragazzo di 18 anni è stato ferito con un’arma da taglio alla gamba: si tratta del figlio della nota tiktoker napoletana Rita De Crescenzo. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Figlio della tiktoker Rita De Crescenzo accoltellato a Napoli, giovane aggredito e trasportato in ospedale Accoltellato il figlio di Rita De Crescenzo a Napoli, il ragazzo in ospedale: non è grave Rita De Crescenzo ha annunciato che suo figlio è stato accoltellato a Napoli, probabilmente durante una lite in strada. La tiktoker Rita De Crescenzo insiste: “Roccaraso arrivo” La tiktoker Rita De Crescenzo rinnova il suo appello a visitare Roccaraso, nonostante le recenti polemiche e le dichiarazioni del sindaco. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Maschere di Carnevale fuorilegge, blitz tra Napoli e provincia: sequestrati 500mila articoli -; Omicidio di camorra a Giugliano, dopo 15 anni arrestati mandanti ed esecutori: sono del clan Pagliuca; Bimbo trapiantato: cuore bruciato perché ha viaggiato in un comune box frigo di plastica -. Figlio della tiktoker Rita De Crescenzo accoltellato a Napoli, giovane aggredito e trasportato in ospedaleNapoli, accoltellato il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo: per il 18enne una ferita alla gamba, non è grave. Indagini della Polizia in corso ... virgilio.it Accoltellato il figlio della tiktoker Rita De CrescenzoPomeriggio di sangue nel cuore di Napoli. Un ragazzo di 18 anni, Francesco Bianco, figlio della discussa tiktoker Rita De Crescenzo, è rimasto ferito da una coltellata alla gamba in circostanze ancora ... lostrillone.tv Ultim'ora È stato accoltellato il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo: https://fanpa.ge/WTOWG - facebook.com facebook