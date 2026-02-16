Accoltellato il figlio di Rita De Crescenzo a Napoli il ragazzo in ospedale | non è grave

Rita De Crescenzo ha annunciato che suo figlio è stato accoltellato a Napoli, probabilmente durante una lite in strada. Il giovane, colpito con un coltello, è stato portato in ospedale e le sue condizioni non sono gravi. La polizia sta indagando sull’accaduto, che si è verificato nel quartiere di San Giovanni a Teduccio.

È stato ferito con un'arma da taglio uno dei tre figli della tiktoker Rita de Crescenzo; il giovanissimo è stato portato al Pellegrini. Indaga la Polizia di Stato.