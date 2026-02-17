Napoli grave incendio all’alba | in fiamme il Teatro Sannazaro il video
Alle prime luci dell’alba, un incendio ha devastato il Teatro Sannazaro di Napoli, a causa di un cortocircuito che ha provocato l’accumulo di fumo e fiamme alte nel cuore di via Chiaia. Un video girato dai residenti mostra le fiamme che avvolgono la facciata dell’edificio, mentre i vigili del fuoco intervengono per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.
Fiamme alte nel centro di Napoli, dove dalle prime luci dell’alba si è consumato un incendio, grave, al Teatro Sannazaro di via Chiaia. Già dalle ore 5 circa i vigili del fuoco sono accorsi sul posto e intervenuti, con l’obiettivo di spegnere il rogo che pare abbia distrutto la cupola dello storico edificio, bruciata e crollata sulla platea. Nessuna vittima e nessuno in pericolo di vita. Non risultano vittime. Diverse persone sono state trasportate in ospedale a causa dell’intossicazione da fumo, nessuna in pericolo di vita. Al momento tutte le piste sono al vaglio degli inquirenti, anche se dalle prime indicazioni degli investigatori – secondo quanto riportano dall’agenzia di stampa Askanews – il rogo potrebbe avere cause di natura dolosa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
