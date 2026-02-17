A Napoli, un bambino trapiantato ha rischiato di perdere il cuore perché il frigorifero usato per trasferirlo non seguiva le linee guida. Le autorità stanno ora verificando il contenitore, che molti considerano superato, perché non ha dispositivi di controllo delle temperature e potrebbe compromettere la riuscita del trapianto.

Si stanno concentrando anche sulla tipologia di contenitore adoperato - ritenuto ormai anacronistico, soprattutto in quanto privo di un sistema di controllo e monitoraggio delle temperature - le indagini della procura di Napoli sul cuore danneggiato impiantato lo scorso 23 dicembre nel bimbo di due anni che da allora è in terapia intensiva al Monaldi. Il contenitore, un box simile a quelli che vengono usati per tenere le bibite fresche, è considerato fuori dalle linee guida acquisite dalla procura di Napoli con il pm Giuseppe Tittaferrante e il procuratore aggiunto Antonio Ricci. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, bimbo trapiantato: «Frigo per trasferire il cuore fuori da linee guida»

Un bambino di Napoli ha ricevuto un trapianto di cuore proveniente da Bolzano, e il cuore, danneggiato da un problema di bruciature, è stato trasportato in un semplice contenitore di plastica con ghiaccio secco.

Il bambino di Napoli ha subito un grave danno al cuore, causato da complicazioni post-operatorie, e ora si trova in condizioni stabili ma delicate.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.