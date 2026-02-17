Francesco Bianco, 18 anni, è stato accoltellato nel centro di Napoli, un fatto che ha sconvolto i passanti. La vittima, figlio della tiktoker Rita De Crescenzo, si trovava in via Toledo quando è stato attaccato. Testimoni raccontano di aver visto una lite improvvisa prima dell’aggressione, avvenuta in una zona molto affollata.

Aggressione nel cuore di Napoli. Pomeriggio di sangue tra i vicoli del centro storico di Napoli: vittima dell’aggressione, dai contorni ancora misteriosi, è stato Francesco Bianco, 18 anni, figlio minore della nota e discussa tiktoker Rita De Crescenzo. Il giovane, accompagnato da un amico, è arrivato poco dopo le 15 al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini, dove è stato medicato per una coltellata alla gamba. La ferita, fortunatamente, non ha causato gravi conseguenze, e Francesco è stato dimesso dopo poche ore con una prognosi di sette giorni. Gli investigatori della Polizia di Stato hanno subito avviato le indagini, ma la partenza è in salita: il ragazzo, noto sui social come “Kekko”, ha mostrato reticenza nel raccontare i dettagli dell’aggressione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Napoli, accoltellato Francesco Bianco: è il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo

