Naomi Campbell nei file di Epstein | Conobbe Giuffre minorenne

Naomi Campbell è coinvolta in un nuovo caso legato a Jeffrey Epstein, dopo che sono emersi documenti che la collegano a Virginia Giuffre quando era ancora minorenne. Nei file depositati, si sostiene che la modella britannica abbia avuto contatti con la giovane prima che questa abbia compiuto 18 anni. Un dettaglio importante riguarda una telefonata che Campbell avrebbe avuto con Giuffre nel 2002, poco prima che la ragazza fosse maggiorenne.

Naomi Campbell e il Caso Epstein: Nuovi Documenti Rivelano Contatti con Virginia Giuffre Minorenne. La top model britannica Naomi Campbell è al centro di nuove rivelazioni nel caso Epstein. Documenti inediti, resi pubblici dal dipartimento di Giustizia statunitense, emergono contatti tra Campbell e Virginia Giuffre, una delle vittime di Jeffrey Epstein, quando quest’ultima era minorenne. La vicenda riapre un fronte d’indagine sulle connessioni del finanziere con figure di spicco del mondo dello spettacolo e della politica, sollevando interrogativi sulla portata delle sue attività illecite. L’Isola del Potere e le Frequentazioni di Epstein.🔗 Leggi su Ameve.eu

Rula Jebreal appare nei documenti di Epstein perché è stata menzionata in 24 occasioni, ma non ci sono prove che abbia partecipato a festini o ricevuto inviti a eventi esclusivi.

Sarah Ferguson chiude la sua associazione benefica dopo le rivelazioni sui file Epstein.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.