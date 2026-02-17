In Campania, la maggior parte dei mutui viene approvata a chi ha un contratto di lavoro stabile e un’età media di 39 anni. Questa situazione si deve alla preferenza delle banche per chi dimostra solidità economica, come i lavoratori con contratti a tempo indeterminato. Un esempio concreto riguarda i giovani professionisti che, grazie alla stabilità del lavoro, riescono ad accedere più facilmente ai finanziamenti.

In Campania la quasi totalità dei mutui viene concessa a cittadini italiani e a persone con una posizione lavorativa stabile. È quanto emerge dall’analisi realizzata da Kiron Partner SpA, Gruppo Tecnocasa, che ha esaminato il profilo socio-demografico di chi ha sottoscritto un finanziamento ipotecario nel primo semestre del 2025 attraverso le agenzie a marchio Kiron ed Epicas. Lo studio prende in considerazione diversi parametri, tra cui area di provenienza, età anagrafica e professione dei mutuatari. L’obiettivo è delineare un quadro aggiornato delle caratteristiche di chi accede al credito per acquistare un’abitazione nella regione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Mutuo in Campania, chi ottiene il finanziamento: contratto stabile e 39 anni in media

Mutuo nel Lazio, per ottenerlo servono oltre 40 anni e un contratto stabileKìron Partner SpA, parte del Gruppo Tecnocasa, ha scoperto che nel Lazio ci vogliono più di 40 anni e un contratto di lavoro stabile per ottenere un mutuo.

Mutuo in Lombardia, per ottenerlo 40 anni e il contratto da dipendenteIn Lombardia, ottenere un mutuo diventa sempre più difficile.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.