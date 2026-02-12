In Lombardia, ottenere un mutuo diventa sempre più difficile. La ricerca di Kiron Partner SpA, parte del Gruppo Tecnocasa, mostra che ormai servono 40 anni di lavoro come dipendente per riuscire ad avere una casa con un mutuo. La situazione nel primo semestre del 2025 si conferma complicata, con banche e istituti di credito che stringono le condizioni. Molti giovani e famiglie si trovano a fare i conti con requisiti più stringenti e tempi lunghi.

Kiron Partner SpA, Gruppo Tecnocasa, ha analizzato il mercato dei mutui per l’acquisto di una casa nel primo semestre del 2025 relativamente alla regione Lombardia. Lo studio permette individuare il profilo del mutuatario considernado l’area di provenienza, l’età anagrafica e la professione di chi ha sottoscritto un finanziamento ipotecario attraverso le agenzie a marchio Kiron ed Epicas. Mutuo in Lombardia, crescono gli stranieri. In Lombardia la maggioranza dei mutui continua a essere erogata a cittadini italiani. Secondo i dati riferiti al primo semestre 2025, il 64% dei finanziamenti è stato concesso a persone di origine italiana. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Mutuo in Lombardia, per ottenerlo 40 anni e il contratto da dipendente

AUTO MUTUO AIUTO, IN LOMBARDIA CI SI AIUTA COSI'Un'associazione mette in rete i 50 gruppi attivi a Milano e provincia. Ma le banche dati a disposizione sono anche altre Parliamo di Auto mutuo aiuto. Una splendida prassi (a volte una necessità ) in ... disabili.com

Corsa ai mutui in Lombardia, tra chi lo rinegozia e chi lo preferisce all’affitto (troppo caro): ma conviene tasso fisso o variabile?Milano – Le famiglie della Lombardia fanno mutui più volentieri. Un po’ perché gli interessi diminuiscono, un po’ perché comprare casa è tornato più conveniente che pagarla a qualcun altro, ... ilgiorno.it

