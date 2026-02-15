Mutuo nel Lazio per ottenerlo servono oltre 40 anni e un contratto stabile
Kìron Partner SpA, parte del Gruppo Tecnocasa, ha scoperto che nel Lazio ci vogliono più di 40 anni e un contratto di lavoro stabile per ottenere un mutuo. La causa principale è il rigido processo di valutazione delle banche, che richiede garanzie solide prima di concedere il finanziamento. Un esempio concreto è che molte persone devono aspettare decenni per riuscire a comprare una casa, anche con un reddito stabile.
Kìron Partner SpA, Gruppo Tecnocasa, ha analizzato il mercato dei mutui per l’acquisto di abitazioni nel primo semestre del 2025 relativamente alla regione Lazio. Lo studio consente di delineare il profilo del mutuatario considerando età anagrafica, provenienza e posizione lavorativa di chi ha sottoscritto un finanziamento ipotecario attraverso le agenzie a marchio Kìron ed Epicas. Mutuo nel Lazio, prevalgono i cittadini italiani. Nel Lazio la quota principale dei mutui continua a essere sottoscritta da cittadini italiani. Nel primo semestre del 2025 l’81,2% dei finanziamenti è stato erogato a persone di origine italiana. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Mutuo in Lombardia, per ottenerlo 40 anni e il contratto da dipendente
In Lombardia, ottenere un mutuo diventa sempre più difficile.
