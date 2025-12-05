L’Antica Pizzeria Da Michele nuova apertura al Palmanova Designer Village

Sabato 6 dicembre, alle ore 12:30, L’Antica Pizzeria Da Michele inaugura la sua nuova sede all’interno di Palmanova Designer Village. L’evento di apertura vede la partecipazione straordinaria dell’attore Antonio D’Ausilio e offre una speciale promozione di benvenuto: ai primi 100 clienti in fila sarà regalata una pizza, un gesto per celebrare l’accoglienza e la convivialità che contraddistinguono lo storico brand partenopeo. L’arrivo del brand a Palmanova Designer Village è una scelta precisa, come sottolineano gli amministratori de L’Antica Pizzeria Da Michele in the world. Alessandro Condurro, amministratore delegato, dichiara: “Aprire a Palmanova Designer Village è una scelta strategica e visionaria: è un luogo prestigioso, animato da un flusso continuo di visitatori italiani e stranieri, ideale per presentare la nostra identità gastronomica in un contesto di forte visibilità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it