Taratata Rinasce | Bonolis sfida la concorrenza con Elisa Giorgia e Pezzali per una celebrazione della musica italiana

Paolo Bonolis torna in tv con “Taratata” e sfida la concorrenza puntando su grandi nomi della musica italiana come Elisa, Giorgia e Pezzali. La trasmissione andrà in onda il 16 febbraio su Canale 5 e mira a riportare in primo piano uno spettacolo che ha lasciato il segno negli anni passati. L’obiettivo è conquistare nuovamente il pubblico, che segue con affetto le sue apparizioni e i suoi programmi. La sfida è aperta, e gli appassionati attendono di vedere se questa formula riuscirà a funzionare anche

Taratata Rinasce: Bonolis Punta su Elisa, Giorgia e Pezzali per Riconquistare il Pubblico. Il ritorno di Paolo Bonolis sul piccolo schermo con “Taratata”, in programma per il 16 febbraio su Canale 5, rappresenta una scommessa ambiziosa per la rete e un evento atteso da un pubblico che ricorda con affetto le sue precedenti esperienze nel mondo della musica. L’annuncio, giunto il 9 febbraio 2026, ha immediatamente catalizzato l’attenzione, soprattutto per la scelta di tre figure di spicco della musica italiana come ospiti principali: Elisa, Giorgia e Max Pezzali. Lo show si prefigge di celebrare la musica italiana in tutte le sue sfaccettature, offrendo uno spettacolo che, nelle parole dello stesso Bonolis, si discosta dalla logica della competizione per concentrarsi sul puro piacere di godere del talento degli artisti.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Taratata Rinasce “Taratata” con Biagio Antonacci, Emma, Elisa, Giorgia, Ligabue, Max Pezzali – La scaletta e tutti i duetti Domani sera torna su Canale 5 “Taratata”, il programma musicale che ha fatto la storia in Francia e ora arriva anche in Italia. Carboni, Giorgia, Liga & C. A “Taratata“ con Bonolis Lunedì sera si è svolto il primo degli eventi di Taratata condotti da Paolo Bonolis, con un cast ricco di grandi artisti italiani. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Taratata Rinasce Bergamo, lo show di Paolo Bonolis illumina ChorusLifeIn 4.500 a Bergamo per il ritorno di «Taratata». Sul palco Giorgia, Elisa, Emma, Ligabue, Pezzali per una serata al ChorusLife. ecodibergamo.it Paolo Bonolis su Taratata: «la musica è anche in tutte le nostre parole»Il 2026 segna un momento di svolta fondamentale nella parabola artistica di Paolo Bonolis. Dopo un periodo di riflessione e le insistenti voci su un ... msn.com TARATATA - AL CENTRO DELLA MUSICA | ANNUNCIATO IL CAST Taratata show simbolo di grande qualità musicale, sperimentazione e libertà artistica, torna protagonista con due imperdibili serate evento, che si svolgeranno domenica 8 e mercoledì 11 fe facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.