Museo Poderale ecco l' idea del Comune di Pontinia

Il Comune di Pontinia ha deciso di trasformare un podere abbandonato, ex Onc, in un museo dedicato alla storia locale. Il sindaco Eligio Tombolillo ha annunciato il progetto, che prevede il recupero della proprietà per creare un luogo espositivo aperto alla comunità. Un passo concreto per valorizzare il patrimonio rurale e coinvolgere i cittadini in iniziative culturali.

Acquisire un podere ex Onc e restaurarlo per farne un museo, il "Museo Poderale", é l'idea lanciata dal sindaco di Pontinia, Eligio Tombolillo. "Il processo di bonifica integrale dell'agro pontino culminò con l'assegnazione da parte dell'Opera Nazionale Combattenti di immobili che tuttora rappresentano un rilevante patrimonio storico, architettonico, sociale e identitario della comunità locale. Un patrimonio da valorizzare attraverso un progetto ad hoc", spiega il promotore della proposta, l'assessore alla Programmazione del Territorio Giovanni Bottoni: "Provvederemo entro il mese di marzo ad individuare un podere ex Onc da destinare a Luogo della Memoria.🔗 Leggi su Latinatoday.it Lo stemma del Comune di Pontinia realizzato con i mattoncini LegoIn occasione del novantesimo anniversario dell'inaugurazione di Pontinia, il Museo dell'Agro Pontino amplia la propria collezione con un nuovo esemplare realizzato con mattoncini Lego: lo stemma del Comune.