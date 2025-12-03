Quel che ancora si vede è l’antenna radio che spunta dall’acqua come una boa alla memoria. Immersa a 12 metri di profondità la Margaret dorme ormai tranquilla e senza più ricordi. Nelle ore successive all’affondamento avvenuto esattamente 20 anni fa la macchina dei soccorsi si mise in moto per prestare aiuto e mettere in salvo l’equipaggio ma anche per evitare un disastro ambientale. Le operazioni di soccorso vennero dirette dal capitano di vascello Giovanni Pettorino che diede ordine alla Sepor Terrestre Marittima, concessionaria del servizio antinquinamento nel porto, di far uscire i propri mezzi per arginare e recuperare la fuoriuscita di idrocarburi dalla nave. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il lungo riposo su fondale. Dal piano di recupero all'idea del museo dei sub