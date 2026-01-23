Lo stemma del Comune di Pontinia realizzato con i mattoncini Lego

In occasione del novantesimo anniversario dell'inaugurazione di Pontinia, il Museo dell'Agro Pontino amplia la propria collezione con un nuovo esemplare realizzato con mattoncini Lego: lo stemma del Comune. Un modo originale per celebrare la storia della città, mantenendo viva la memoria attraverso un approccio creativo e accessibile a tutti. Questa iniziativa riflette l'attenzione del museo nel valorizzare il patrimonio locale con proposte innovative.

