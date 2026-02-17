Muro crolla in via Beato Placido Danni alla scala di un’abitazione
Un muro di confine in via Beato Placido è crollato a causa di uno scivolamento del terreno, che ha indebolito la struttura senza alcun avviso. Il cedimento ha provocato danni alla scala di un’abitazione vicina, lasciando i residenti sotto shock. Un residente ha raccontato di aver notato il terreno che si muoveva lentamente prima del crollo.
Non è stato preceduto da un boato ma da uno scivolamento silenzioso del terreno facendo venie giù per diversi metri un muretto di confine. È quanto accaduto nelle scorse ore a Recanati, in via Beato Placido, dove un muro che costeggia la strada di collegamento con via Corridoni ha improvvisamente ceduto, scivolando verso l'interno di una proprietà privata. Il fatto non sarebbe collegabile al mal tempo e alle piogge insistenti di questi ultimi giorni. Il manufatto, che funge anche da recinzione di un'abitazione privata, non è crollato di schianto ma ha ceduto lentamente, trascinando con sé la ringhiera in ferro sovrastante e persino un palo di illuminazione.
Crolla muro di un appartamento del Comune, padre di famiglia colpito alla spalla: è in ospedale
BRINDISI - Tragedia sfiorata questa mattina, venerdì 13 febbraio, in un appartamento collocato in una palazzina di proprietà del Comune di Brindisi, in via Boldini 15 al rione Sant'Elia.
Brucia l'ex cinema Scala, ulteriori danni alla struttura in parte già crollata
Nella serata di via Gherardi, si è verificato un incendio nell’ex cinema Scala, un edificio storico in stato di abbandono.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Formello, muro crollato su una palazzina: muore il 58enne Umberto D'Errico. Due feritiL'area è stata messa in sicurezza e sono stati evacuati i dieci abitanti dello stabile. Sono in corso le indagini per capire le cause del crollo che non si esclude siano legate alle abbondanti piogge ... roma.corriere.it
