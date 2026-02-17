Muro crolla in via Beato Placido Danni alla scala di un’abitazione

Un muro di confine in via Beato Placido è crollato a causa di uno scivolamento del terreno, che ha indebolito la struttura senza alcun avviso. Il cedimento ha provocato danni alla scala di un’abitazione vicina, lasciando i residenti sotto shock. Un residente ha raccontato di aver notato il terreno che si muoveva lentamente prima del crollo.

Non è stato preceduto da un boato ma da uno scivolamento silenzioso del terreno facendo venie giù per diversi metri un muretto di confine. È quanto accaduto nelle scorse ore a Recanati, in via Beato Placido, dove un muro che costeggia la strada di collegamento con via Corridoni ha improvvisamente ceduto, scivolando verso l'interno di una proprietà privata. Il fatto non sarebbe collegabile al mal tempo e alle piogge insistenti di questi ultimi giorni. Il manufatto, che funge anche da recinzione di un'abitazione privata, non è crollato di schianto ma ha ceduto lentamente, trascinando con sé la ringhiera in ferro sovrastante e persino un palo di illuminazione.

BRINDISI - Tragedia sfiorata questa mattina, venerdì 13 febbraio, in un appartamento collocato in una palazzina di proprietà del Comune di Brindisi, in via Boldini 15 al rione Sant'Elia.

Nella serata di via Gherardi, si è verificato un incendio nell’ex cinema Scala, un edificio storico in stato di abbandono.

