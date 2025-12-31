Brucia l' ex cinema Scala ulteriori danni alla struttura in parte già crollata

Nella serata di via Gherardi, si è verificato un incendio nell’ex cinema Scala, un edificio storico in stato di abbandono. L’incendio ha causato ulteriori danni alla struttura, già compromessa da un crollo parziale avvenuto nel 2023. L’allarme è scattato alle 19:51 e le operazioni di spegnimento sono in corso, evidenziando le condizioni di degrado e il rischio legato alla stabilità dell’edificio.

Serata a alta tensione in via Gherardi. Alle 19:51 è scattato l'allarme per un incendio divampato all'interno della struttura dell'ex cinema Scala, lo storico edificio in stato di abbandono che già nel 2023 era stato oggetto di un crollo di parte del tetto, proprio a causa del degrado e della.

Modena: incendio all’ex Cinema Scala - Questa sera , poco prima delle 20, i Vigili del Fuoco del C omando Prov inciale di Modena sono intervenuti per spegnere un vasto incendio scoppiato all’interno dell’ex Cinema Scala, situato in via Ghe ... sassuolo2000.it

