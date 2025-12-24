Casalgrande pedone travolto mentre va a buttare la spazzatura | muore 76enne caccia al pirata della strada

Rischia le accuse di omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso, il pirata della strada che ha travolto e ucciso sul colpo un pedone a Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia. Una scena sconcertante, consumatasi nella drammaticità di una tarda serata di pioggia a due giorni da Natale. I contorni della tragica vicenda sono in corso di ricostruzione. Investe e uccide un pensionato e si dà alla fuga: è caccia al pirata della strada. Pedone travolto e ucciso a Casalgrande, si cerca il conducente "pirata" - Casalgrande (Reggio Emilia), 24 dicembre 2025 – Si indaga per risalire al conducente dell'autovettura che ieri sera ha investito un pensionato di 76 anni per poi fuggire senza fermarsi a prestare soccorso.

