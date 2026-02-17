Multe sanzioni e carcere | i treni sono la nuova ossessione del governo
Il governo ha deciso di rafforzare le punizioni per chi danneggia i treni, dopo che sono cresciuti gli atti di sabotaggio. La decisione arriva in risposta ai numerosi incidenti e alle minacce alla sicurezza, con multe più salate e possibili pene detentive. Nei prossimi mesi, i controlli nelle stazioni e sui binari diventeranno più stringenti per fermare questi comportamenti.
Sicurezza nelle stazioni e sui binari: punizioni esemplari per gli atti di sabotaggio. Tra i tanti temi su cui punta il centrodestra c'è anche il dossier treni. Una questione che non lascia sonni tranquilli al ministro dei Trasporti Matteo Salvini ma che sembra interessare l'intera coalizione. Lo dimostra l'ultima proposta presentata da Forza Italia per punire chi "attenta alla sicurezza dei trasporti", un tassello che si inserisce in un elenco piuttosto variegato di misure e direttive. Lunedì 16 febbraio gli azzurri presentano un disegno di legge in Senato che vuole introdurre una nuova fattispecie nel Codice penale: "Attentato alla sicurezza dei trasporti con finalità di terrorismo".
Decreto Sicurezza e Governo Meloni: la repressione del dissenso tra carcere e multeIl decreto Sicurezza del Governo Meloni rappresenta un passo verso un approccio più rigoroso in materia di ordine pubblico.
