Msc Crociere a caccia di marinai cuochi e receptionist | colloqui a Palermo

Msc Crociere organizza colloqui di lavoro a Palermo per assumere marinai, cuochi e receptionist. La compagnia, quarta al mondo per dimensioni, punta a rafforzare il suo staff in Italia. Sono previsti incontri con i candidati locali, con l’obiettivo di trovare giovani pronti a lavorare sulle navi da crociera. La ricerca riguarda figure professionali che possano contribuire alla qualità dei servizi offerti a bordo.

Si parte con la prima fase di selezione con i recruitment days, programmati per il 4 e il 6 marzo. Per partecipare è necessario inviare la candidatura entro il 23 febbraio. Fondamentali la conoscenza dell’inglese e la padronanza di altre lingue straniere Msc Crociere, terza compagnia di crociere più grande al mondo e leader di mercato in Italia ed Europa, cerca ad Agrigento e Palermo giovani talenti da impiegare a bordo delle proprie navi. La compagnia, infatti, organizzerà in collaborazione con Leader School due giornate dedicate al recruitment: la prima il 4 marzo ad Agrigento presso il centro per l’impiego in via Acrone, 51, la seconda il 6 marzo a Palermo presso la sede di Confcommercio in via Emerico Amari 11.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Roberto Bruzzone prossimo presidente di Msc CrociereA partire da luglio, Roberto Bruzzone assumerà il ruolo di presidente di Msc Crociere.

Crociere, Msc torna in pista. Riaperta la procedura per assegnare il terminalL'Autorità portuale di Ancona ha riattivato la procedura di assegnazione del terminal crociere, includendo il Molo Da Chio e il futuro hub del Molo Clementino.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.