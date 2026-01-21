roberto bruzzone prossimo presidente di msc crociere

A partire da luglio, Roberto Bruzzone assumerà il ruolo di presidente di Msc Crociere. La nomina si inserisce nel contesto di un piano industriale ambizioso, volto ad aumentare la flotta da 23 a 35 navi entro il 2036. Questa scelta riflette l’intenzione del gruppo di consolidare e sviluppare ulteriormente la propria presenza nel settore delle crociere, mantenendo un approccio strategico e sostenibile.

A partire da luglio Roberto Bruzzone assumerà l’incarico di presidente di Msc Crociere. La nomina avviene in concomitanza con l’ambizioso piano industriale del gruppo controllato dalla famiglia Aponte, che prevede l’ ampliamento della flotta da 23 a 35 navi entro il 2036. Avrà base professionale a Ginevra e riporterà all’amministratore delegato Gianni Onorato. Chi è Roberto Bruzzone. Architetto e ingegnere navale con laurea a Genova e MBA presso la London Business School, Bruzzone vanta oltre due decenni di esperienza nel settore delle crociere, con incarichi di rilievo presso altri big delle vacanze a bordo: Carnival Corporation, Royal Caribbean, Silversea, Norwegian Cruise Line. 🔗 Leggi su Lettera43.it

