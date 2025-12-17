crociere msc torna in pista riaperta la procedura per assegnare il terminal

L'Autorità portuale di Ancona ha riattivato la procedura di assegnazione del terminal crociere, includendo il Molo Da Chio e il futuro hub del Molo Clementino. Dopo lo stop dell'Autorità Garante per la concorrenza, le nuove scadenze sono fissate al 13 febbraio, aprendo nuovamente la possibilità di presentare offerte per la concessione del terminal.

Concessione bis del terminal crociere al Molo Da Chio, con opa sul futuro hub del Molo Clementino: l’ Autorità portuale di Ancona, dopo lo stop dell’ Autorità Garante per la concorrenza, ha riattivato la procedura e fissato la scadenza dei termini entro cui presentare eventuali offerte al 13 febbraio prossimo. Quasi un anno dopo lo stop imposto dall’Antitrust, l’ Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Centrale ha ripubblicato l’istanza presentata da Msc, interessata a gestire sia il terminal provvisorio, sia quello definitivo al Molo Clementino. La procedura sembrava essersi conclusa a inizio 2025, quando nessun’altra offerta era pervenuta per essere messa in concorrenza con quella originale di Msc che aveva iniziato a interessarsi al futuro hub croceristico nel lontano 2021. Ilrestodelcarlino.it

