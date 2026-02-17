Mps e Mediobanca unite | nasce il nuovo gigante finanziario italiano focus su stabilità e crescita nel mercato

Il Monte dei Paschi di Siena e Mediobanca si sono uniti, creando un nuovo grande gruppo bancario italiano. La fusione, conclusa recentemente, mira a rafforzare la stabilità e a stimolare la crescita nel settore finanziario del paese. La collaborazione tra le due istituzioni è stata formalizzata dopo mesi di trattative e rappresenta un passo importante per il mercato.

Mps e Mediobanca: Sigillata la Fusione, un Nuovo Polo Finanziario Italiano Nasce dalla Storia. Monte dei Paschi di Siena e Mediobanca hanno varato una fusione storica che ridefinisce il panorama finanziario italiano. L'assemblea di Mps ha approvato quasi unanimemente (99,9%) l'integrazione con la prestigiosa banca d'affari, che però abbandonerà la quotazione in borsa pur mantenendo la sua partecipazione strategica nel gruppo assicurativo Generali. L'operazione, conclusa nella serata del 17 febbraio 2026, segna un punto di svolta per entrambe le istituzioni e apre nuove prospettive per il sistema bancario nazionale.