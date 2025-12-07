Manipolazione del mercato, patti segreti, regie occulte, accordi sottobanco, complotti governativi. Tutte balle. Ci eravamo domandati nei giorni scorsi come fosse possibile che quei «gravi indizi» ravvisati dalla procura di Milano sulla ragnatela messa in atto da Francesco Milleri (Delfin) e Francesco Gaetano Caltagirone con la complicità dell’ad di Mps Luigi Lovaglio e persino del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, per papparsi Mediobanca fossero completamente sfuggiti alle authority competenti. Per carità, leggendo il decreto di perquisizione del 25 novembre il sospetto che il teorema accusatorio dei pm fosse un mirabolante castello di carte era già venuto a molti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Consob smonta il teorema Mps niente concerto su Mediobanca