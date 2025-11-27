Indagine su Mps–Mediobanca | come si è arrivati allo scontro su Ops e vigilanza

La procura di Milano ha avviato un’indagine su Francesco Gaetano Caltagirone, su Francesco Milleri – presidente di EssilorLuxottica e del gruppo Delfin – e su Luigi Lovaglio, amministratore delegato di MPS. Le ipotesi di reato sono aggiotaggio e ostacolo alle autorità di vigilanza, contestate in relazione all’operazione con cui Monte dei Paschi di Siena ha acquisito Mediobanca attraverso un’offerta pubblica di scambio del valore di 13,5 miliardi di euro. Nell’inchiesta rientrano anche le società Delfin e il gruppo Caltagirone in qualità di persone giuridiche. Il presunto coordinamento tra gli indagati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

