Indagine su Mps–Mediobanca | come si è arrivati allo scontro su Ops e vigilanza
La procura di Milano ha avviato un’indagine su Francesco Gaetano Caltagirone, su Francesco Milleri – presidente di EssilorLuxottica e del gruppo Delfin – e su Luigi Lovaglio, amministratore delegato di MPS. Le ipotesi di reato sono aggiotaggio e ostacolo alle autorità di vigilanza, contestate in relazione all’operazione con cui Monte dei Paschi di Siena ha acquisito Mediobanca attraverso un’offerta pubblica di scambio del valore di 13,5 miliardi di euro. Nell’inchiesta rientrano anche le società Delfin e il gruppo Caltagirone in qualità di persone giuridiche. Il presunto coordinamento tra gli indagati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Scopri altri approfondimenti
È stata aperta un’indagine sull’operazione con cui MPS ha comprato Mediobanca Vai su X
Francesco Gaetano Caltagirone, il presidente di Delfin ed EssilorLuxottica Francesco Milleri e il ceo di Montepaschi Luigi Lovaglio sono stati indagati dalla procura di Milano per aggiotaggio eostacolo a Consob e Bce nella scalata di Mps a Mediobanca. Se - facebook.com Vai su Facebook