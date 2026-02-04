Mediobanca corre in Borsa +5,8% mercato scommette sul delisting

Oggi Mediobanca ha registrato un rialzo del 5,8% in Borsa, attirando l’attenzione degli investitori. Il mercato scommette sul possibile delisting, mentre a Milano si tiene l’assemblea di Mps, che ha approvato le nuove regole per la lista del consiglio d’amministrazione. La giornata si presenta movimentata e piena di aspettative.

Milano, 4 feb. (askanews) – Seduta sotto i riflettori per Mediobanca, nel giorno dell’assemblea di Mps che ha approvato le modifiche statutarie con l’introduzione della lista del cda. Una novità per il Monte, in vista del rinnovo del board con l’assemblea del 15 aprile prossimo. Le azioni Mediobanca hanno chiuso con un rialzo del 5,84% a 18,945 euro (top intraday a 19,355) spinte dalle scommesse del mercato sul fatto che Mps, nell’ambito del piano di aggregazione, proceda con il delisting di Piazzetta Cuccia. Secondo rumors, infatti, nel cda di Siena – che dopo l’Opas controlla l’86,35% di Mediobanca – cresce il consenso sul delisting, rispettando così gli impegni presi con la Bce nella richiesta di autorizzazione dell’offerta.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Mediobanca Milano Mps-Mediobanca, cosa non torna del delisting di Piazzetta Cuccia La vicenda del delisting di Piazzetta Cuccia si fa sempre più complicata. Juventus resta in borsa, ma delisting sfiorato La Juventus, impegnata in una fase di valutazione strategica, ha mantenuto la propria presenza in borsa, sfiorando il delisting. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Mediobanca Milano Argomenti discussi: Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in rialzo (+1%). Sul podio Campari, Mediobanca e Intesa. Scende Fincantieri; Borsa, Piazza Affari supera i 47mila punti: è il massimo dal novembre 2000; Swatch corre a Zurigo, II semestre 2025 in crescita e buone prospettive per 2026; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude con un rialzo dello 0,5%. Sprint di Mediobanca e Inwit. Mediobanca corre in Borsa (+5,8%), mercato scommette sul delistingMilano, 4 feb. (askanews) – Seduta sotto i riflettori per Mediobanca, nel giorno dell’assemblea ... msn.com Mediobanca, banker in uscita mentre sale la scommessa-delistingDopo l’uscita di una dozzina di private banker verso Deutsche Bank, Mediobanca resta al centro delle attenzioni del mercato dopo modifiche alla governance approvate da Mps. we-wealth.com Nei primi cento giorni alla guida di Mediobanca, il CEO Alessandro Melzi d’Eril ha avviato la riorganizzazione della merchant bank puntando su un mix di manager interni e nuovi ingressi. Al centro del riassetto c’è il rafforzamento del #wealth e #privatebank facebook #transizioneenergetica Le chiacchiere stanno a 0: mentre il mondo corre (nonostante il negazionismo del biondo bullo) e ovunque si investe su #elettrificazione e #rinnovabili (si vedano i rapporti @IRENA e @IEA), l’Italia è ferma al palo qualenergia.it/articoli/ x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.