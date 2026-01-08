L' Homo Sapiens è africano | una ricercatrice ascolana nel team dello studio che conferma le nostre origini
Nuovi studi sui fossili rinvenuti in Marocco, condotti da un team di ricercatori, confermano che l’origine dell’Homo Sapiens è in Africa. Una ricercatrice ascolana ha contribuito a questo lavoro, che rafforza la teoria delle nostre radici africane. La ricerca offre un approfondimento sulle prime fasi dell’evoluzione umana, sottolineando l’importanza delle scoperte archeologiche per comprendere le origini della nostra specie.
Alcuni fossili scoperti in Marocco, e studiati per anni da un team di ricercatori, rafforzano l'idea che l'Homo Sapiens abbia avuto origine in Africa. Tale studio, figlio di anni di ricerca, analisi e comparazione del team del programma ‘Préistoire de Casablanca’, è stato pubblicato sulla rivista. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
