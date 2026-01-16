Morto Tony Dallara cantante di Romantica | vinse Sanremo nel 1960
È scomparso Tony Dallara, cantante noto per successi come
Il mondo della musica piange Tony Dallara, morto a 89 anni dopo un ricovero a Milano. Tra i suoi successi, Come prima e Romantica, con cui vinse Sanremo nel 1960 in coppia con Renato Rascel. Il suo vero nome era Antonio Lardera, era nato a Campobasso il 30 giugno 1936 era cresciuto a Milano. La notizia è stata confermata dalla figlia. Dallara è stato per decenni il vincitore del Festival di Sanremo più longevo della storia. "Sono riuscito ad avere sette canzoni in hit parade contemporaneamente, visto che ai tempi si incideva un 45 giri ogni due mesi. E così ho avuto tanti successi in un colpo solo" diceva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
