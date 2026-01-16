Tony Dallara morto il cantante di Come prima aveva 89 anni | vinse Sanremo nel 1960 con Romantica

Addio a Tony Dallara, all'anagrafe Antonio Lardera, scomparso all'età di 89 anni. Cantante noto per la sua interpretazione di

Addio a Tony Dallara. Il cantante, all'anagrafe Antonio Lardera, aveva 89 anni. Il suo nome resta legato a una lunga serie di successi entrati nella storia della canzone, da "Come prima" a "Romantica", da "Ti dirò" fino a "Bambina, bambina", brani che dalla fine degli anni Cinquanta segnarono una svolta nello stile interpretativo e nel gusto del pubblico. Dallara, uno dei primi «urlatori», è stato protagonista assoluto della musica leggera italiana tra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta, uno degli interpreti più popolari della sua generazione, capace di segnare un'epoca con uno stile vocale innovativo e una serie di successi entrati nella storia della canzone italiana. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

