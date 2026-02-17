morto jesse jackson il reverendo icona dei diritti civili aveva 84 anni

Jesse Jackson, figura chiave dei movimenti per i diritti civili, è morto a 84 anni dopo una lunga battuta d’arresto di salute. La famiglia ha comunicato la notizia attraverso un messaggio diffuso su NBC, precisando che l’ex leader ha perso la vita nella sua casa di Chicago, circondato dai familiari.

Il reverendo Jesse Jackson è morto all’età di 84 anni. L’annuncio è stato diffuso dalla famiglia attraverso una nota pubblicata da Nbc. Attivista per i diritti civili, ministro battista e due volte candidato alla presidenza degli Stati Uniti, Jackson è stato una figura di rilievo nella vita pubblica americana per diversi decenni. Nel comunicato, i familiari hanno ricordato il suo impegno e la sua eredità con queste parole: "Nostro padre era un leader al servizio della comunità, non solo per la nostra famiglia, ma anche per gli oppressi, i senza voce e gli emarginati in tutto il mondo. Lo abbiamo condiviso con il mondo e, in cambio, il mondo è diventato parte della nostra famiglia allargata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

