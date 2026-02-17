Jesse Jackson è morto a 84 anni, causando tristezza tra chi lo conosceva come una voce forte per i diritti civili. La sua morte arriva dopo una lunga battaglia contro problemi di salute. Jackson ha dedicato tutta la vita a lottare per l’uguaglianza, spesso partecipando a proteste e discorsi pubblici. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il movimento dei diritti umani negli Stati Uniti.

Il reverendo Jesse Jackson, attivista per i diritti civili, ministro battista e due volte candidato alla presidenza degli Stati Uniti, è morto oggi all’età di 84 anni. Lo ha comunicato la sua famiglia, come riporta Nbc News. “Nostro padre era un leader al servizio della comunità, non solo della nostra famiglia, ma anche degli oppressi, dei senza voce e degli emarginati in tutto il mondo”, ha dichiarato la famiglia Jackson in una nota, “lo abbiamo condiviso con il mondo e, in cambio, il mondo è diventato parte della nostra famiglia allargata. La sua incrollabile fede nella giustizia, nell’uguaglianza e nell’amore ha motivato milioni di persone, e vi chiediamo di onorare la sua memoria continuando la lotta per i valori per cui ha vissuto”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Jesse Jackson, morto a 84 anni il reverendo icona dei diritti civili

Jesse Jackson, il noto attivista per i diritti civili, è deceduto ieri a 84 anni a causa di una malattia neurodegenerativa che lo aveva indebolito negli ultimi mesi.

Jesse Jackson, noto per la sua lunga battaglia per i diritti civili, è morto oggi a 84 anni a causa di una malattia neurodegenerativa che lo aveva debilitato negli ultimi anni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.