Jesse Jackson morto a 84 anni il reverendo icona dei diritti civili
Jesse Jackson è morto a 84 anni, causando tristezza tra chi lo conosceva come una voce forte per i diritti civili. La sua morte arriva dopo una lunga battaglia contro problemi di salute. Jackson ha dedicato tutta la vita a lottare per l’uguaglianza, spesso partecipando a proteste e discorsi pubblici. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il movimento dei diritti umani negli Stati Uniti.
Il reverendo Jesse Jackson, attivista per i diritti civili, ministro battista e due volte candidato alla presidenza degli Stati Uniti, è morto oggi all’età di 84 anni. Lo ha comunicato la sua famiglia, come riporta Nbc News. “Nostro padre era un leader al servizio della comunità, non solo della nostra famiglia, ma anche degli oppressi, dei senza voce e degli emarginati in tutto il mondo”, ha dichiarato la famiglia Jackson in una nota, “lo abbiamo condiviso con il mondo e, in cambio, il mondo è diventato parte della nostra famiglia allargata. La sua incrollabile fede nella giustizia, nell’uguaglianza e nell’amore ha motivato milioni di persone, e vi chiediamo di onorare la sua memoria continuando la lotta per i valori per cui ha vissuto”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
È morto Jesse Jackson, il reverendo afroamericano icona dei diritti civili: aveva 84 anni
Jesse Jackson, il noto attivista per i diritti civili, è deceduto ieri a 84 anni a causa di una malattia neurodegenerativa che lo aveva indebolito negli ultimi mesi.
Addio a Jesse Jackson, il reverendo afroamericano icona dei diritti civili. Fu al fianco di Martin Luther King nella celebre marcia di Selma
Jesse Jackson, noto per la sua lunga battaglia per i diritti civili, è morto oggi a 84 anni a causa di una malattia neurodegenerativa che lo aveva debilitato negli ultimi anni.
E' morto Jesse Jackson, icona dei diritti civili(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Il reverendo Jesse Jackson, attivista per i diritti civili, ministro battista e due volte candidato alla presidenza, è morto martedì all'età di 84 anni, ha comunicato la sua fa ... tuttosport.com
È morto il reverendo Jesse Jackson, icona dei diritti civiliIl reverendo Jesse Jackson, attivista per i diritti civili, ministro battista e due volte candidato alla presidenza, è morto martedì all'età di 84 anni, ha comunicato la sua famiglia. Raggiunse la not ... ansa.it
