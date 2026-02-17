È morto Jesse Jackson il reverendo afroamericano icona dei diritti civili | aveva 84 anni

Jesse Jackson, il noto attivista per i diritti civili, è deceduto ieri a 84 anni a causa di una malattia neurodegenerativa che lo aveva indebolito negli ultimi mesi. La sua lunga battaglia contro questa condizione si è conclusa nel silenzio di una giornata in cui molti ricorderanno il suo impegno per l’uguaglianza e la giustizia sociale. Jackson aveva dedicato la vita a sostenere le battaglie della comunità afroamericana e aveva tentato due volte di diventare presidente degli Stati Uniti, senza però riuscirci.

È morto Jesse Jackson, icona dei diritti civili negli Stati Uniti. Aveva 84 anni. Diciassette luglio 1960. Nell’America repubblicana e ancora segregazionista di Dwight Eisenhower, mentre John Kennedy, che diventerà qualche mese dopo il presidente della «nuova frontiera», è in piena campagna elettorale contro Richard Nixon, a Greenville, South Carolina, un ragazzo di 19 anni entra, insieme ad altri sette compagni, nella biblioteca comunale della città. Finisce in galera perché quel centro culturale pubblico è white only: riservato ai bianchi. Comincia così la straordinaria avventura politica del reverendo Jesse Jackson, morto oggi - martedì 17 febbraio - per le complicazioni di una malattia neurodegenerativa che l’aveva colpito da tempo: una vita fatta di battaglie per i diritti civili, impegno sul campo per il riscatto degli afroamericani, l’ordinazione come ministro della religione battista, otto anni di conduzione di una sua trasmissione politica sulla CNN e due candidature alla presidenza degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - È morto Jesse Jackson, il reverendo afroamericano icona dei diritti civili: aveva 84 anni Jesse Jackson, civil rights leader and US presidential hopeful, dies at 84, NBC News reports Jesse Jackson, noto leader dei diritti civili e candidato alla presidenza degli Stati Uniti, è morto all'età di 84 anni a causa di complicazioni di salute. È morta Claudette Colvin, pioniera dei diritti civili negli Stati Uniti: aveva 86 anni Claudette Colvin, attivista dei diritti civili negli Stati Uniti, è deceduta all'età di 86 anni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Alfredo Loreti, il dipendente Ama morto sulla Pontina: indagini sul camion che ha urtato il centauro. È morto Jesse Jackson, anima del movimento per i diritti civili negli UsaIl reverendo Jesse Jackson, attivista per i diritti civili, ministro battista e due volte candidato alla presidenza, è morto all'età di 84 anni. Lo ha annunciato la sua famiglia in una nota pubblicata ... huffingtonpost.it Morto Jesse Jackson, il reverendo icona dei diritti civili: aveva 84 anniJackson, che aveva per due volte tentato la candidatura alla Casa Bianca, è morto oggi: lottava da tempo con una malattia neurodegenerativa ... corriere.it GREY’S ANATOMY: BOSTON (2026) Ellen Pompeo • Jesse Williams • Sarah Drew • Kelly McCreary Medical Drama A bold new chapter begins as Boston’s most advanced teaching hospital opens its doors. Meredith Grey embraces her role as mentor a facebook