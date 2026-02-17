Morto Jesse Jackson all' età 84 anni | il reverendo ha lottato per i diritti civili al fianco di Martin Luther King

Jesse Jackson è morto martedì a 84 anni, dopo una lunga battaglia contro problemi di salute che lo avevano indebolito negli ultimi mesi. Jackson, noto attivista per i diritti civili e figura influente nel movimento afroamericano, aveva dedicato la sua vita alla lotta contro le discriminazioni, collaborando anche con Martin Luther King. La sua scomparsa ha suscitato commozione tra chi lo ha conosciuto e sostenuto nel corso degli anni.

Il reverendo Jesse Jackson, attivista per i diritti civili, ministro battista e due volte candidato alla presidenza, è morto martedì all'età di 84 anni. L'uomo combatteva da diverso tempo con una malattia neurodegenerativa. A darne notizia è stata la sua famiglia, come riporta Nbc News. «Nostro padre era un leader al servizio della comunità, non solo della nostra famiglia, ma anche degli oppressi, dei senza voce e degli emarginati in tutto il mondo», ha dichiarato la famiglia Jackson in una nota. Il suo impegno per i diritti civili Jackson è nato nel 1941 a Greenville, nella Carolina del Sud. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

