Morto il reverendo Jesse Jackson paladino dei diritti civili

Il reverendo Jesse Jackson è morto a causa di complicazioni di salute legate all’età avanzata. Jackson, noto attivista per i diritti civili, ha dedicato la vita a combattere le discriminazioni e a sostenere la parità. Negli anni, ha partecipato a numerose marce e manifestazioni, spesso affiancando Martin Luther King Jr. nelle lotte per l’uguaglianza. Un episodio che rimarrà nella memoria è stata la sua presenza alla marcia di Washington del 1963, dove si fece portavoce delle istanze degli afroamericani.

È morto il reverendo Jesse Jackson, attivista per i diritti civili che aveva raggiunto la notorietà partecipando alle manifestazioni con Martin Luther King Jr. Aveva 84 anni. «Nostro padre era un leader al servizio della comunità, non solo della nostra famiglia, ma anche degli oppressi, dei senza voce e degli emarginati in tutto il mondo», ha dichiarato la famiglia Jackson in una nota. Era stato assistente di MLK e ne raccolse poi l'eredità. Nato a Greenville (Carolina del Sud) da una madre adolescente e non sposata durante l'era di Jim Crow, negli Anni 60 entrò a far parte del movimento Southern Christian Leadership Conference (SCLC) di Martin Luther King, di cui diventò stretto collaboratore: era con lui Memphis quando venne assassinato il 4 aprile 1968.