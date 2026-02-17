Il reverendo Jesse Jackson, noto attivista per i diritti civili, è morto a 84 anni a causa di complicazioni di salute legate a una lunga battaglia contro il cancro. Jackson, che ha dedicato la vita a combattere le disuguaglianze razziali negli Stati Uniti, si trovava nel suo appartamento di Chicago, circondato dalla famiglia. Aveva partecipato a numerose marce e manifestazioni, diventando un simbolo della lotta per l’uguaglianza.

Roma, 17 febbraio 2026 - Il reverendo Jesse Jackson, attivista per i diritti civili, ministro battista e due volte candidato alla presidenza, è morto all'età di 84 anni. Lo ha annunciato la sua famiglia in una nota pubblicata da Nbc. "Nostro padre era un leader al servizio della comunità, non solo per la nostra famiglia, ma anche per gli oppressi, i senza voce e gli emarginati in tutto il mondo", di legge nel comunicato "Lo abbiamo condiviso con il mondo e, in cambio, il mondo è diventato parte della nostra famiglia allargata. La sua incrollabile fede nella giustizia, nell'uguaglianza e nell'amore ha motivato milioni di persone e vi chiediamo di onorare la sua memoria continuando la lotta per i valori per cui ha vissuto". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - È morto il reverendo Jesse Jackson, paladino dei diritti civili

