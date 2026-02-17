Morto Billy Steinberg paroliere di successi come Like a Virgin di Madonna e True Colors di Cindy Lauper
Billy Steinberg è morto a 75 anni a causa di una malattia che lo aveva colpito negli ultimi mesi. Il celebre paroliere, noto per aver scritto grandi successi come
(Adnkronos) – E' morto a 75 anni Billy Steinberg, uno dei più prolifici autori di successi pop degli anni '80 e '90. Il musicista e paroliere statunitense è deceduto in Californiadopo una lunga battaglia contro il cancro. La notizia della scomparsa è stata confermata dal suo avvocato Laurie Soriano a 'Variety'. Steinberg ha raggiunto la fama scrivendo canzoni insieme al partner Tom Kelly: lui si occupava dei testi, Kelly della musica. Insieme hanno firmato brani di grande successo, tra cui 'Like a Virgin' di Madonna, 'True Colors' di Cyndi Lauper, "Eternal Flame' dei Bangles, 'Alone' degli Heart, 'So Emotional' di Whitney Houston, 'I Touch Myself' dei Divinyls, 'I'll Stand by You' dei Pretenders, 'How Do I Make You' di Linda Ronstadt e 'I Drove All Night' di Roy Orbison e Cyndi Lauper.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
È morto Billy Steinberg, aveva 75 anni: scrisse Like a Virgin di Madonna, lavorò con Celine Dion e Whitney Houston
Billy Steinberg è morto a 75 anni, dopo aver scritto alcuni dei brani più celebri degli ultimi decenni.
Morto Valentino, i messaggi dei vip da Simona Ventura a Cindy Crawford: "Ho il cuore spezzato"
La scomparsa di Valentino ha suscitato grande tristezza tra molte personalità, dai vip come Simona Ventura e Cindy Crawford, fino al mondo della moda e della cultura.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
È morto Billy Steinberg, aveva 75 anni: scrisse Like a Virgin di Madonna, lavorò con Celine Dion e Whitney HoustonÈ morto a 75 anni Billy Steinberg, uno degli autori americani più importanti di sempre: scrisse, tra le altre, Like a Virgin e collaborò ... fanpage.it
È morto il co-autore di ‘Like a Virgin’ di Madonna e di ‘True Colors’ di Cyndi LauperMa anche di ‘Eternal Flame’ delle Bangles, ‘I’ll Stand by You’ dei Pretenders, ‘So Emotional’ di Whitney Houston, ‘Falling into You’ di Celine Dion. Si chiamava Billy Steinberg e aveva 75 anni ... rollingstone.it
È morto Billy Bass, bassista e co-fondatore dei Parliament–Funkadelic. Aveva 75 anni. Il decesso è avvenuto sabato. Ne ha dato notizia George Clinton senza aggiungere ulteriori dettagli, ma salutandolo così: «Rest in eternal peace and funk». ® facebook