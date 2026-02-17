Morto a 84 anni il reverendo Jesse Jackson pioniere per i diritti civili

Il reverendo Jesse Louis Jackson è morto a 84 anni, dopo aver dedicato la vita alla lotta per i diritti civili. La sua morte si è verificata a causa di complicazioni legate a una lunga malattia, che lo aveva indebolito negli ultimi mesi. Jackson ha sempre combattuto per l’uguaglianza, usando discorsi incalzanti e azioni dirette che hanno spinto il movimento a livello nazionale. La sua presenza ha ispirato molte persone e ha influenzato profondamente la politica americana.

(Adnkronos) – Morto a 84 anni il reverendo Jesse Louis Jackson, il grande leader per i diritti civili la cui visione morale e la cui oratoria infuocata hanno rimodellato il Partito Democratico e l'America. Lo ha reso noto attraverso un comunicato La Rainbow PUSH Coalition (RPC) l'organizzazione internazionale progressista, multirazziale per il cambiamento sociale che.