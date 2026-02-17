Morto a 23 anni Damiano Alberti lo youtuber che raccontava la sua battaglia contro il tumore

Damiano Alberti, noto youtuber romano di 23 anni, è deceduto a causa di un tumore maligno alla gamba che aveva condiviso sui social, tra cui YouTube, Twitch e TikTok, a partire dal 2023. La sua storia aveva coinvolto molti follower, che seguivano con attenzione ogni aggiornamento sulla sua lotta. Per mesi, aveva pubblicato video e dirette per parlare della malattia e delle difficoltà che incontrava. Un dettaglio concreto: aveva anche lanciato una raccolta fondi per sostenere le cure.

Chi era Damiano Alberti. È morto a 23 anni Damiano Alberti, creator romano molto seguito su YouTube, Twitch e TikTok, che dal 2023 aveva scelto di raccontare pubblicamente la sua battaglia contro un tumore maligno alla gamba. Il giovane, nato e cresciuto a Cerveteri, si è spento domenica 15 febbraio dopo un lungo percorso di cure, interventi chirurgici e l'amputazione dell'arto. La diagnosi e il racconto sui social. La malattia era stata annunciata dallo stesso Alberti nel 2023 con un post su Instagram, in cui spiegava l'assenza dai social e comunicava la diagnosi di tumore maligno alla gamba. Nei mesi successivi aveva condiviso con la sua community le fasi più difficili: le terapie, le operazioni, l'amputazione, l'adattamento alla protesi e i tentativi di tornare a camminare.