È morto a 23 anni Damiano Alberti lo youtuber aveva raccontato la sua lotta al tumore sui social

Da romatoday.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Damiano Alberti, noto youtuber romano di 23 anni, è scomparso dopo aver condiviso sui social la sua battaglia contro il cancro. La sua famiglia ha comunicato la notizia, precisando che aveva iniziato a parlare pubblicamente della malattia per sostenere altri giovani. Damiano aveva iniziato a pubblicare video per spiegare il suo percorso di cura, attirando l’attenzione di molti follower.

Era youtuber e creator romano di Cerveteri che aveva condiviso sui social il suo percorso contro un tumore. La città ha annullato le celebrazioni di Carnevale in segno di lutto È morto a 23 anni Damiano Alberti, youtuber e creator romano che aveva raccontato sui suoi profili social la sua lotta contro un tumore. Diagnosticato nel 2023 aveva trovato la forza di raccontare la malattia con video e post. Domenica 15 febbraio il suo cuore ha però smesso di battere. Nato e cresciuto a Cerveteri, l'amministrazione del comune della provincia di Roma ha annunciato l'annullamento della sfilata di carnevale in segno di lutto e di rispetto.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Damiano Alberti, morto a 23 anni il creator e streamer che raccontava il tumore alla gamba sui social

Damiano Alberti, giovane creator e streamer di 23 anni, è morto a causa di un tumore alla gamba che aveva condiviso sui social.

Alessandro Antonicelli, l'influencer Pettor_Ale morto per un tumore rarissimo a 26 anni: sui social aveva raccontato la sua battaglia

Damiano Alberti è morto a 23 anni per un tumore a una gamba, dopo aver raccontato per anni la sua malattia sui social network

È morto a 23 Damiano Alberti, aveva raccontato la sua battaglia onlineLa scomparsa di Damiano Alberti, giovane creator di Cerveteri, ha toccato il cuore dei fan. Scopri la sua storia di coraggio e resilienza. bigodino.it