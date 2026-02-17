Morti non chiare in famiglia e disturbi cronici | dopo decenni scopre rara malattia che coinvolge tutti i parenti
Un uomo di 52 anni di Reggio Emilia si è rivolto all’ospedale con un’infiammazione all’occhio, ma la diagnosi ha rivelato una malattia rara e grave. La scoperta ha aperto uno squarcio su problemi di salute di lunga data che coinvolgono anche altri membri della famiglia. La malattia, chiamata amiloidosi ereditaria da transtiretina, si è manifestata solo dopo decenni di dubbi su alcune morti improvvise e disturbi cronici tra parenti.
