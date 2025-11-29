Perde la figlia per una rara malattia lui commuove tutti a The Voice | Clara voleva che io venissi qui

Ha perso la figlia Clara, alla quale venne diagnosticata una rara malattia all'età di 7 anni, e per renderle omaggio si è presentato alla nuova edizione di "The Voice Senior 2025". Commuovendo tutti. E' la storia di Pierluigi Loredei, pensionato 64enne di Cervia, ex impiegato bancario, che ha. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

