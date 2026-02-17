Morte dopo volo di 11 metri dal balcone | i reperti e l' accusa di omicidio preterintenzionale

Un uomo è morto dopo essere caduto da un balcone di circa 11 metri a Brindisi. La polizia ha trovato sul posto una sedia e uno sgabello, oltre a numerose macchie di sangue e una bottiglia rotta con i cocci sparsi. La scena suggerisce una possibile colluttazione o un gesto improvviso. Le indagini si concentrano ora sulla dinamica dell’incidente e sulle cause che hanno portato alla caduta.

In aula la deposizione del sostituto commissario Micillo, davanti alla corte d'assise di Brindisi. Il compagno dell'uomo durante una colluttazione avrebbe causato la caduta della vittima. La difesa contesta la ricostruzione BRINDISI - Sul balcone ci sono una sedia e uno sgabello. E tante tracce di sangue. Poi, una bottiglia, rotta, i cocci. E carta igienica, sempre sporca di sangue. Undici metri più sotto, al buio, c'è il corpo senza vita del 53enne tedesco Thomas Bitter. Ora il suo compagno, il 56enne cegliese Cosimo Lombardi Rizzello (difeso dagli avvocati Paoloantonio D'Amico e Mathias Le Noci) sta affrontando un processo.🔗 Leggi su Brindisireport.it

