Beatrice due anni trovata morta in casa | la madre arrestata con l’accusa di omicidio preterintenzionale

La piccola Beatrice, di soli due anni, è stata trovata senza vita nella sua casa. La madre è stata arrestata con l’accusa di omicidio preterintenzionale. La chiamata ai soccorsi è arrivata poco dopo, e subito sono emersi i primi sospetti sulla vicenda. La polizia indaga per capire cosa sia successo davvero alla piccola.

Si chiamava Beatrice e aveva soltanto due anni. È stata trovata senza vita nel suo lettino, nella casa di famiglia a Montenero, frazione di Bordighera, in provincia di Imperia. Le cause del decesso non sono ancora chiare, ma gli inquirenti sospettano che possa esserci la responsabilità della madre, arrestata con l'accusa di omicidio preterintenzionale. A dare l'allarme è stata proprio la donna, che ha contattato il 118 sostenendo che la figlia non respirasse. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimare la piccola, ma ogni intervento si è rivelato inutile.

