Commissione morte David Rossi la rivelazione della nuova perizia
La commissione parlamentare d'inchiesta bis sulla morte di David Rossi ha esaminato gli ultimi risultati della perizia, un lavoro che ha riguardato la dinamica della caduta, la tenuta del cinturino dell'orologio indossato dall'ex responsabile della comunicazione di Mps e l'origine delle ferite rilevate sul polso sinistro. Illustrando gli esiti, il presidente della commissione Gianluca Vinci ha affermato che «la pista adesso è quella dell' omicidio o dell'omicidio come conseguenza di altro reato: sicuramente l'hanno tenuto appeso fuori dalla finestra e le lesioni che ha sul polso sono state create».
Commissione Covid, Bignami (FdI) smaschera Conte: “Governo acquistò mascherine che provocarono morte al triplo del valore di mercato” - VIDEO
Morte Mario Paciolla, il Consiglio regionale chiede la costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
Morte di Mario Paciolla, il consiglio comunale di Napoli chiede commissione parlamentare di inchiesta
In 7a Commissione, audizioni informali Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di SanFrancesco su ddl per rispetto e tutela
Carolina Orlandi commenta le parole del presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Rossi che aprono alla pista dell'omicidio: "Penso a David oggi e mi chiedo se sia fiero di noi e di tutto il lavoro fatto fin qui".
La commissione sulla morte di David Rossi: "La pista è quella dell'omicidio" - Gianluca Vinci, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta bis sulla morte dell'ex capo della comunicazione di Mps David Rossi, parla degli esiti della perizia illustrati dal tenente
