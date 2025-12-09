Commissione morte David Rossi la rivelazione della nuova perizia

La commissione parlamentare d’inchiesta bis sulla morte di David Rossi ha esaminato gli ultimi risultati della perizia, un lavoro che ha riguardato la dinamica della caduta, la tenuta del cinturino dell’orologio indossato dall’ex responsabile della comunicazione di Mps e l’origine delle ferite rilevate sul polso sinistro. Illustrando gli esiti, il presidente della commissione Gianluca Vinci ha affermato che «la pista adesso è quella dell’ omicidio o dell’omicidio come conseguenza di altro reato: sicuramente l’hanno tenuto appeso fuori dalla finestra e le lesioni che ha sul polso sono state create». 🔗 Leggi su Lettera43.it

